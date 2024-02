Apple TV+ sta trasmettendo “The New Look”, una serie sulla storia dell’alta moda francese negli anni durante e dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per la sua colonna sonora, Jack Antonoff ha curato e prodotto una scaletta di artisti attuali che interpretano canzoni di quell’epoca. Abbiamo già ascoltato “The White Cliffs Of Dover” di Florence + The Machine, “Now Is The Hour” dei 1975, “Blue Skies” di Lana Del Rey e “What A Difference A Day Makes” di Perfume Genius. Ora tocca a Nick Cave.

Cave, che con Warren Ellis ha appena firmato la colonna sonora del film biografico su Amy Winehouse, “Back To Black”, per “The New Look” propone la sua interpretazione della canzone simbolo di Édith Piaf, “La Vie En Rose”.

Édith Piaf scrisse “La Vie En Rose” con il compositore Louiguy e pubblicò la sua versione nel 1947. La canzone ebbe una grande risonanza e rese la Piaf famosa in tutto il mondo.