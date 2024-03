Credit: Press

Sestetto alt-folk londinese, i Tapir! arrivano in Italia con il loro debut album, “The Pilgrim, Their God and The King Of My Decrepit Mountain“.

Pubblicato il 26 gennaio via Heavenly Recordings, il disco è stato prodotto e ingegnerizzato da Hywel Pryer e dal batterista degli Honeyglaze, Yuri Shibuichi.

Un disco multiforme che deve tanto all’arte popolare e al folklore quanto alla sperimentazione alt-folk.

La formazione inglese sarà nel nostro paese nel mese di agosto per due appuntamenti previsti per giovedì 8 al Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (GE) all’interno del Mojotic e per sabato 10 all’Ypsigrock di Castelbuono (PA).

I biglietti per il concerto ligure, che costano 18 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it‘ e ‘Ticketone.it‘, mentre quelli per il festival siciliano si possoo trovare su ‘Dice.fm‘.