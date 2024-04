Credit: Daniel Boud

Il leggendario trio strumentale Dirty Three (Warren Ellis, Mick Turner, Jim White) oggi annuncia il nuovo album “Love Changes Everything“, in uscita il 28 giugno su Bella Union. Riemersi ancora una volta dalle onde incessanti che si infrangono sulla nostre fragile nave del tempo (alla deriva nell’oceano eterno e che sta imbarcando acqua), i Dirty Three sono tornati, impigliati nelle alghe, sporchi e con tre sguardi minacciosi visibili a chilometri di distanza e non perdono un altro minuto perché niente è garantito. Per il loro primo album in oltre dieci (sono passati 12 anni da “Toward the Low Sun” del 2012), hanno preso un volo, si sono riuniti e hanno cominciato a suonare. Fine della storia. Questo è quanto ci dicono le note stampa.

Il primo singolo intitolato “Love changes everything I”, arriva a riva con un video musicale di Anna White. Un saluto a sei mani al mondo da dove sono emersi i Dirty Three.

Tracklist: