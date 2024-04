Rimestare R&B ed elettronica non è mica un evento raro nella musica pop odierna, ma “For Your Consideration” – il nuovo album di Lorely Rodriguez, aka Empress Of – può vantare un’insolita combinazione di raffinatezza produttiva ed eccentricità musicale che richiama direttamente ai primi album solisti di Björk ed ai lavori (oramai iconici) di Timbaland con Aaliyah. Non solo.

Credit: Bethany Vargas

Già, perché per la prima volta nella sua decennale carriera, Empress Of sembra aver ritrovato sé stessa dal punto di vista creativo ed in “For Your Consideration”, il suo quarto album in studio, la cantautrice honduregno-americana riesce a combinare tutta quella serie di elementi dei suoi tre lavori precedenti – ovvero, “Me” (2015), “Us” (2018) ed “I’m Your Empress Of” ( 2020) – che l’hanno resa uno dei nomi più “appetibili” della scena alternativa internazionale, utilizzando, però, un raffinato tocco di trasformazione ed un raffinato interscambio con la musica pop che trascina gradualmente il materiale in altre direzioni sonore. Poco da dire.

Va da sé, naturalmente, che una parte piuttosto sostanziosa di questo risultato derivi dalla scelta della Nostra di rompere i legami con le sue vecchie etichette discografiche per continuare in maniera indipendente, nonché scevra da condizionamenti di sorta ed avendo il pieno controllo creativo sul disco. Ciò detto, “For Your Consideration” non può essere classificato come hyperpop di per sé, ma le manipolazioni sonore dell’album e le loro sfumature luccicanti devono qualcosa al sopraccitato (sotto)genere musicale.

“Femenine”, per esempio, parla delle dinamiche, spesso intricate, che intercorrono in un rapporto amoroso. La melodia spigolosa della canzone, peraltro, è abbassata – spesso a metà sillaba – per provare ad emulare una voce maschile prima che la Rodriguez riprenda a cantare con la sua tonalità naturale. Quella sciorinata da Empress Of all’interno delle undici tracce che vanno a comporre la tracklist di “For Your Consideration”, è una proposta musicale che gira intorno ad una produzione elettronica alquanto novantiana, preservando, però, una certa, ancestrale sinergia con il pop e la musica latina, come si può chiaramente evincere, del resto, in brani quali “Preciosa” o la stessa “Sucia”.

Tale cura nel processo di costruzione dell’album si traduce nella sfavillante realizzazione di un’opera caratterizzata da una forte omogeneità. È come se ogni composizione servisse da passaggio alla canzone successiva, sensazione rafforzata dall’uso di frammenti di voci sparsi dalla Rodriguez tra i meandri del materiale in questione. Naturalmente, ciò non impedisce la comparsa di piccoli e sempre graditi (almeno da chi scrive) “sorpassi strutturali” (leggere alla voce “Rina Sawayama“) che trascinano l’album in altre direzioni, rafforzando, allo stesso tempo, il legame con il pop mainstream.

Insomma, “For Your Consideration” rappresenta l’opera matura di un artista che si è guardata alle spalle per riuscire a proiettarsi con ancor più vigore verso il futuro. Non si tratterà di un album epocale, ma il quarto disco di Empress Of si mantiene su delle coordinate decisamente convincenti.