Credit: Ebru Yildiz

Il mese scorso i Cigarettes After Sex hanno annunciato il loro nuovo LP intitolato “X’s” (uscita il 12/7), insieme al loro prossimo tour mondiale che prevede concerti in alcune delle venue più iconiche del mondo, come il Madison Square Garden e l’O2 Arena di Londra, con ulteriori date in Corea, India, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Taiwan e Sud America che saranno annunciate in seguito, e con un’unica data italiana il 1° novembre 2024 al Forum di Assago (MI) – per info Vivo Concerti

Oggi condividono “Dark Vacay”, secondo brano dal loro imminente album. Ricco di raffigurazioni crude, immaginifiche, a volte oscenamente dettagliate, ambientate in incantevoli canzoni pop dal ritmo lento, il leader della band Greg Gonzalez cattura ogni emozione ispirato da un arco romantico. Il brano mescola ricordi edonistici del tour europeo – correre per Praga, ebbri e storditi – con le sue esperienze più recenti, che si disgregano per quartieri vissuti con un ex amore. Prosegue spiegando: