I Beatles hanno pubblicato un nuovo video musicale di “Let It Be”. Il video contiene spezzoni tratti dal film restaurato del 1970 “Let It Be”, ora disponibile su Disney+, insieme ad altre immagini inedite.

Pubblicato per la prima volta nel maggio 1970 nel periodo in cui i Beatles si scioglievano, il film “Let It Be”, diretto da Michael Lindsay-Hogg, trova ora la giusta collocazione all’interno della storia della band. Il film può essere finalmente visto sotto una nuova luce grazie al meticoloso lavoro di restauro da parte della Park Road Post Production nel contesto delle rivelazioni emerse nella docuserie di Peter Jackson, vincitrice di numerosi Emmy Award®, “The Beatles: Get Back”. Pubblicata su Disney+ nel 2021, la docuserie mette in mostra il calore e la complicità dell’iconico quartetto, catturando un momento cardine nella storia della musica.

Il film “Let It Be”, che contiene filmati non presenti nella docuserie “Get Back”, porta gli spettatori prima alle prove, poi in studio e infine sul tetto londinese della Apple Corps nel gennaio 1969 mentre i Beatles, affiancati da Billy Preston, scrivono e registrano il loro album “Let It Be”, vincitore del GRAMMY Award®, contenente la canzone vincitrice dell’Oscar®, e si esibiscono dal vivo per l’ultima volta come band.

Nel 2021, l’album “Let It Be” dei Beatles è stato mixato in stereo, surround 5.1 e Dolby Atmos dal produttore Giles Martin e da Sam Okell per una una serie di Edizioni Speciali pubblicate da Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.