Dopo la notizia che Nick Cave & The Bad Seeds pubblicheranno il loro 18° album in studio “Wild God” il 30 agosto (via Bad Seed Records, in collaborazione con Play It Again Sam), la band ha ora condiviso un frammento di filmato esclusivo in studio che li mostra mentre lavorano al disco.

Diretto da Megan Cullen, il nuovo video – che ritrae la band mentre registra nei Miraval Studios in Provenza – arriva sulla scia dell’annuncio del loro recente tour, per il quale sono già in vendita i biglietti (22 ottobre al Forum di Assago).

Con le sue dieci tracce, il nuovo LP segue “Ghosteen” del 2019 ed è destinato,a quanto ci dicono le note stampa, a continuare a espandere il ricco mondo sonoro e letterario della band, utilizzando momenti del loro passato collettivo come punti di partenza per la sperimentazione e la reinvenzione. Dopo aver iniziato a scrivere il giorno di Capodanno del 2023, Cave ha co-prodotto “Wild God” insieme al compagno di band Warren Ellis – un processo che si è svolto tra le sessioni a Miravel, in Provenza, e gli studi Soundtree di Londra.

Spero che l’album abbia sugli ascoltatori l’effetto che ha avuto su di me. Esplode dall’altoparlante e io ne vengo travolto. È un disco complicato, ma anche profondamente e gioiosamente contagioso. Non c’è mai un piano generale quando facciamo un disco. I dischi riflettono piuttosto lo stato emotivo degli autori e dei musicisti che li hanno suonati. Ascoltando questo, non so, sembra che siamo felici.

Guarda “The Making Of Wild God – Part 1″.