Peter Murphy ha in programma un paio di live album: “Peter Live – Vol One – Covers” e “Peter Live – Vol Two – The Blender Theater NYC 2008”, entrambi in arrivo il 21 giugno. “Volume One Covers”, registrato nel 2006 è anticipato da questa versione piano/voce di “Hurt”, con Trent Reznor al piano, datata 2006 e registrata ad Atlanta.

Murphy nella sua carriera ha spesso reso omaggio ad altri artisti inserendo in scaletta delle cover. In questo disco troveremo brani leggendari come “Funtime” di Iggy Pop, “Final Solution” dei Pere Ubu, “Love Me Tender” di Elvis Presley e “Purple Rain” di Prince. Non può mancare nemmeno il tributo a Bowie, con una versione straniante di “Space Oddity”.

La seconda uscita, “Peter Live Vol Two Blender Theatre NYC 2008”, è un concerto inedito, tenutosi al Blender Theatre di Gramercy il 27 giugno 2008.

Ecco le tracklist:

“Peter Live – Vol One – Covers”

Funtime

Transmission

Final Solution

Space Oddity

Purple Rain

The Light Pours Out Of Me

Love Me Tender

Hurt

Peter Live – Vol Two – The Blender Theater NYC 2008

Kikir

The Line Between The Devil’s Teeth

Disappearing In Her Hand

Burning From The Inside

Gliding Like A Whale

Marlene Dietrich’s Favourite Poem

I’ll Fall With Your Knife

The Sweetest Drop

Crystal Wrists

Huuvola

Deep Ocean Vast Sea

The Three Shadows Part One

A Strange Kind Of Love/Bela Lugosi’s Dead

She’s In Parties/Be My Wife

Adrenaline

Cuts You Up

All Night Long

Final Solution