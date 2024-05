credit: Zac Bayly

Amyl & The Sniffers sono lieti di annunciare la pubblicazione del singolo “U Should Not Be Doing That” accompagnato da “Facts” sul Lato B. Il singolo uscirà in edizione limitata 7″, il 24 maggio su Rough Trade Records. Preorder QUI.

Registrato con Nick Launay (Nick Cave and the Bad Seeds, Yeah Yeah Yeahs) è il primo nuovo lavoro del quartetto di Melbourne (AU) dal secondo album del 2021 “Comfort To Me”. “U Should Not Be Doing That”, come ci dicono le note stampa, vede accenni di “Miss You” degli Stones e un soffio di grinta garage di Detroit, ma la voce distinta di Amy e il fascino del gruppo di Melbourne sono al centro di questo nuovo groove muscolare.

Amy Taylor racconta: