credit: Megan Cullen

Nick Cave & The Bad Seeds pubblicano oggi “Frogs”, il secondo estratto dal 18° album in studio della band “Wild God” che uscirà il 30 agosto.

Il viaggio verso la creazione di “Wild God” è iniziato con l’epica e travolgente “Frogs”. I primi versi scritti da Cave per l’album erano fortemente evocativi e facevano riferimento al primo omicidio della Bibbia, l’uccisione di Abele da parte di Caino: “Ushering in the week he knelt down and crushed his brother’s head in with a bone/It’s my great privilege to walk you home.” Questo suggestivo distico è l’incipit della canzone ed è quello che poi ha dato il tono alle immagini e ai temi che seguono.

Cave dice: “The sheer exuberance of a song like ‘Frogs’, it just puts a big fucking smile on my face.“.

Attraverso dieci brani, la band balla tra convenzione e sperimentazione, con svolte e deviazioni che esaltano la ricchezza di immagini e emozioni delle narrazioni di Cave. Questo rappresenta il suono di un gruppo che si sente incoraggiato dalla riconnessione e dal prendere il volo. Anche se ci sono momenti che delicatamente accarezzano il passato dei Bad Seeds, questi sono fugaci e servono solo a sottolineare l’incessante e irrequieto progredire della band.

Prodotto da Cave e Warren Ellis e mixato da David Fridmann, Cave ha iniziato a scrivere l’album il giorno di Capodanno del 2023.