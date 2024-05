Nuova canzone, una rumba, per Manu Chao. L’ha scritta per i suoi vicini, sia di Barcellona sia di altri luoghi, come un messaggio in bottiglia. “Viva Tu”, “lunga vita” in spagnolo è un momento sospeso nel tempo, un invito disinteressato, realizzato con parole prese in prestito da un’immaginazione istintiva piuttosto che da un processo di lavoro prestabilito. Come ha spesso confessato, “il caso è il più grande artista di tutti i tempi“. Manu Chao è un collezionista di quelli che chiama “pezzettini” che gli arrivano. Alla fine, questi pezzetti formano una canzone e questo è tutto ciò che serve. Con lui, qualcosa di accidentale può trasformarsi in creazione. Piuttosto che la perfezione, egli persegue una forma di bellezza libera e senza ostacoli, con parole che guardano dritto negli occhi degli altri, le fa entrare nel suo cuore.

Nel video di accompagnamento, le persone sono tratteggiate in mille colori, al tempo stesso senza nome e al centro di tutto. Rappresentano la vita in tutta la sua semplicità, senza pretese, quando riusciamo a liberarci dai vincoli temporali di questo mondo avido e frettoloso. È un’ode al rallentamento della vita quotidiana e al riavvicinamento dei corpi e delle anime. È una canzone fuori dal tempo, che suona in ogni luogo in cui è stato, che non ha una data di scadenza: come spesso accade, Manu Chao la suonerà più e più volte, e continuerà a evolversi come lui, al suo ritmo. Per lui le canzoni sono vive, in costante mutazione. Eppure “Viva Tu” non è affatto orfana. È la promessa di un nuovo album che arriverà quest’anno.

Ecco le date italiane del tour estivo di Manu Chao:

28 Luglio TARVISIO, Italy

No Borders Music Festival

1 Agosto SEGRATE, Italy

Circolo Magnolia

4 Agosto FERMO, Italy

Giardini del Parco del Girfalco

8 Agosto PAESTUM, Italy

Paestum (SA)

15 Agosto CASTRIGNANO DEI GRECI, Italy

Kascignana Festival

20 Agosto BAGHERIA – PALERMO, Italy

Piccolo Parco Urbano

25 Agosto DIAMANTE – CALABRIA, Italy

Teatro dei ruderi