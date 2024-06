Dopo una serie di annunci nelle scorse settimane, il programma di TOdays prende sempre più forma: l’appuntamento è a Torino dal 23 agosto al 2 settembre 2024, per una serie di eventi e attività diffusi nella Circoscrizione 6 della Città, che avranno il loro apice e cuore pulsante in una nuova location, il Parco della Confluenza, per i concerti che si susseguiranno dal 25 agosto al 2 settembre. Annunciati oggi anche gli appuntamenti inaugurali del Festival, previsti per il 23 e 24 agosto a Le Roi Music Hall, con TOnights Spirit curated by Jazz:Re:Found.

Al cast internazionale reso noto nei giorni scorsi, si aggiunge oggi la line up per la prima giornata di eventi al Parco della Confluenza, prevista per domenica 25 agosto (ingresso libero): l’headliner sarà Jeremiah Fraites, co-fondatore, cantautore e polistrumentista de The Lumineers. L’artista è reduce dalla recente pubblicazione di “Piano Piano 2″, suo secondo lavoro solista dopo “Piano Piano” del 2021. Tradotto dall’italiano, “Piano Piano” significa anche “passo dopo passo”, una frase che cattura in modo sintetico il viaggio che Fraites ha intrapreso per realizzare questo sogno a lungo coltivato. L’album traccia un percorso che parte dall’amore infantile per la musica classica attraverso gli artisti che hanno influenzato il suo modo di scrivere canzoni da classifica de The Lumineers. La bellezza discreta delle canzoni di Fraites e la meravigliosa intimità delle registrazioni dell’album creano un’esperienza radiosamente commovente. Queste stesse atmosfere saranno quelle che ritroveremo sul palco di TOdays al Parco della Confluenza il 25 agosto.

Prima di lui sul palco la band franco-marocchina Bab L’Bluz, i ritmi irresistibili degli Addict Ameba e il musicista torinese Anthony Sasso.

L’annuncio degli artisti della giornata di domenica 25 agosto con Jeremiah Fraitas, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso, arricchisce la line up già annunciata: lunedì 26 agosto sul palco LCD Soundsystem con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di Arlo Parks che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh e Giøve; per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli Overmono, Yellow Days e C’mon Tigre; venerdì 30 agosto le performance di The Jesus & The Mary Chain, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli; il 31 agosto l’headliner sarà Mahmood, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra; chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i Massive Attack.

