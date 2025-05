credit: press

I Garbage hanno presentato un nuovo brano, “Get Out My Face AKA Bad Kitty”, il secondo estratto dal loro attesissimo nuovo album in studio “Let All That We Imagine Be The Light”.

In “Get Out My Face AKA Bad Kitty” Shirley Manson mette in discussione le strutture patriarcali del mondo, su uno sfondo sonoro di chitarre affilate, bassi incalzanti e una performance vocale caratteristicamente potente. Il titolo del brano deriva dalla base strumentale originale che la band ha inviato a Manson, intitolata “AKA Bad Kitty”.

“Quando ero giovane, non mi rendevo davvero conto di come funzionassero le cose“, dice Manson. “Alla gente piace sbarazzarsi delle donne più anziane, perché inizi a vedere la scacchiera in un modo che non facevi da giovane. Quando sei giovane, vuoi andare avanti con la tua vita, vivere un’avventura, fare ciò che ami, e sei condizionato dalla società in cui sei cresciuto, quindi il più delle volte non vedi cosa sta succedendo. Poi, invecchiando, inizi a vedere come le cose si mettono a sfavore di alcuni di noi, non di tutti. Sono indignata per il modo in cui il mondo tratta neri, neri, gay, trans, animali e donne. Vivendo in America negli ultimi due anni, la guerra totale contro le donne in America è sbalorditiva. Tutti i diritti che credevamo fossero stati garantiti stanno iniziando a essere relegati al Medioevo. È qualcosa che non posso più tollerare in silenzio. Non è solo esasperante, è allarmante. È spaventoso.”

“Let All That We Imagine Be The Light”, in uscita il 30 maggio, è il seguito di “No Gods No Masters” del 2021. Secondo Manson, il nuovo album è nato dall’esigenza di trovare un filo conduttore edificante in mezzo all’ondata di caos e agli straordinari sconvolgimenti che stanno sconvolgendo il mondo.