Dopo quasi quattro anni dall’uscita del suo sophomore “One Hand On The Steering Wheel The Other Sewing A Garden“, Ada Lea ritorna con questo nuovo lavoro sulla lunga distanza, composto da ben sedici tracce e pubblicato ancora una volta dalla prestigiosa Saddle Creek Records.

Credit: Monse Muro

Le note stampa ci dicono che il disco è un’esplorazione caleidoscopica delle trasformazioni che l’arte può portare: la visione di un’artista senza compromessi che danza coraggiosamente e liberamente tra registri e mezzi espressivi. Sulla copertina dell’album, Alexandra Levy, la musicista, pittrice e visual artist di stanza a Montreal titolare del progeetto, tiene la sua chitarra sullo sfondo di un mare di suoi dipinti, invitandoci a chiederci: la pittura è qui una metafora della musica o della vita? No! Come sempre, lei resiste alle metafore ordinate. La Levy è maestra nell’arte dei titoli minuscoli e spinosi che germogliano e crescono con il tempo. In modo reale e profondo, musica e pittura vanno di pari passo mentre lei svela un nuovo stile di sovversione e surrealismo ispirato dalla sua transdisciplinarità.

Registrato in Ontario verso la fine del 2023 insieme alla sua band – Tasy Hudson (batteria), Chris Hauer (chitarra) e Summer Kodama (basso) – il disco è stato prodotto da Luke Temple (Adrianne Lenker, Hand Habits) degli Here We Go Magic.

La canadese si era presa un periodo di pausa dall’industria musicale per dedicarsi ai propri interessi: la Levy, infatti, è riuscita a tornare a scuola (dedicandosi alla pittura e alla poesia), a insegnare songwriting e nel frattempo ha anche scritto ben duecento nuove canzoni, sedici delle quali sono poi finite su questo album.

Partiamo in questo viaggio di nemmeno cinquanta minuti e “Moon Blossom” ci regala subito la prima perla folk, delicata e gentile, con un ottimo fingerpicking che accompagna la voce angelica di Alexandra, rendendo il tutto magico e intimo.

“Something In The Wind”, pur mantenendo una sensazione pop al suo interno, ha un ritmo più veloce e una strumentazione decisamente determinata che ci persa verso territori indie-rock, mentre subito dopo “Midnight Magic”, con il suo piano e quelle sue meravigliose armonie, ci regala sensazioni sognanti e molto dolci.

“Snowglobe” è impreziosita da alcuni assoli di armonica e ci porta dritti su territori folk-rock dai sapori classici e dalle tinte a stelle e strisce, mentre “Dogs Playing In The Backyard”, oltre ad avere un senso di totale relax, porta influenze jazzy di grande leggerezza e di assoluto valore, costruite attraverso l’eleganza di piano e delicate percussioni: una pura meraviglia.

Se “Diner” risulta passionale e intima, sebbene energica in alcuni momenti, “Down Under The Van Horne Overpass”, che cita la geografia di Montreal, ha un’anima folk-pop molto bella e gentile.



Un disco che si lascia ascoltare con ascoltare con molto piacere e che mostra una parte delicata, rilassata e più pop della songwriter canadese, tenendo sempre il livello qualitativo molto elevato: terza prova per Ada Lea e terza prova superata a pieni voti.