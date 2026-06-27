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“Stockholm Syndrome”, è il nuovo brano di CASX ed inaugura una nuova fase artistica del suo progetto. Dopo una periodo di pausa intento a ridefinire i propri stilemi musicali e linguistici, l’artista torna in una nuova veste concettualmente più internazionale ed esterofila.

“Stockholm Syndrome” racconta il confine sottile tra amore, ossessione e proiezione. Ispirato a una relazione mai realmente vissuta, il brano nasce da un colpo di fulmine rimasto sospeso nel tempo: sei anni di incontri mancati, distanze e ritorni che hanno trasformato una possibilità in un’idea.

CASX racconta a proposito di Stockholm Syndrome: “Attraverso la metafora della sindrome di Stoccolma, la canzone esplora il momento in cui non si sa più se si è innamorati di una persona o dell’immagine che ci si è costruiti di lei. Un limbo emotivo che diventa una prigione mentale, dove l’illusione finisce per essere più potente della realtà.“

Arianna, in arte CASX, è un’artista alternative rock italiana. Dopo la pubblicazione degli album “Nessuno vuole essere mio amico” e “Isobel” per V4V Records, torna dopo oltre un anno di silenzio con una nuova fase artistica: scrive per la prima volta in inglese e intraprende una nuova direzione sonora insieme alla producer Santissima Benedetta.

La scrittura è vulnerabile, diretta e senza filtri: non più un tentativo di nascondersi, ma uno spazio necessario per attraversare ed elaborare il lutto di tutte le sue relazioni, reali, immaginate o mai vissute davvero.

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