INFOGRAFICA: OGGI PATTI SMITH COMPIE 70 ANNI

Patricia Lee “Patti” Smith, nasceva il 30 dicembre del 1946 a Chicago.

Così gli autori descrivono l’infografica:

“Al termine di un 2016 funestato da una lunga serie di lutti nel mondo della musica, l’anno si chiude con un compleanno importante e indubbiamente da celebrare. Patti Smith, la “Sacerdotessa del Rock”, spegne 70 candeline il prossimo 30 dicembre, e non possiamo che renderle omaggio a modo nostro. Lo facciamo con l’infografica realizzata da Stampaprint, che ripercorre in modo sintetico le tappe essenziali nella vita di una delle più importanti artiste dei nostri tempi. Patti Smith è stata, ed è tuttora, una delle figure di riferimento del movimento rock, un movimento che lei stessa con le sue canzoni e la sua arte ha alimentato e ispirato. Patti Smith non è soltanto, infatti, una grande musicista e interprete: oltre alla visual art, e prima ancora di avvicinarsi alla sfera musicale, ha sempre mostrato interesse per la letteratura e da sempre scrive storie, romanzi e poesie. Un po’ come l’altro gigante che ha saputo unire la musica e la letteratura, Bob Dylan, del quale ha fatto le veci nelle scorse settimane nell’emozionante cerimonia di consegna del Premio Nobel. L’infografica è dunque il modo migliore per entrare nella vita e nell’arte di Patti Smith, per conoscerne le vicissitudini e capirne la grandezza. Tanti auguri Patti!”

