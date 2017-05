ONEOHTRIX POINT NEVER VINCE IL PREMIO LA PER MIGLIORE COLONNA SONORA AL FESTIVAL DI CANNES 2017

Oneohtrix Point Never si è aggiudicato il prestigioso “Soundtrack Award” all’annuale Festival di Cannes per la colonna sonora di “Good Time” film diretto da Josh e Benny Safdie ed interpretato da Robert Pattinson e Jennifer Jason Leigh.

Le musiche del film contengono anche “The Pure And The Damned” brano che sancisce la collaborazione tra Oneohtrix Point Never ed Iggy Pop.

“Good Time” esce il prossimo 11 agosto, questo il trailer: