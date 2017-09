CHARLOTTE GAINSBOURG: NUOVO ALBUM E NUOVO SINGOLO

Pronta a tornare in pista, in ambito musicale, anche Charlotte Lucy Gainsbourg, l’ attrice e cantante franco-britannica figlia del cantautore francese Serge Gainsbourg e dell’attrice inglese Jane Birkin.

La sua ultima uscita discografica risaliva al dicembre 2011, con l’album “Stage Whisper”, ma ora è stato annunciato “Rest”, atteso per il 17 novembre via Because. Le prime indicazioni in merito sono di una lavoro prodotto da SebastiAn e mixato da Tom Elmhirst (già al lavoro con David Bowie e Lorde), che vedrà le partecipazioni di Daft Punk, Paul McCartney, Owen Pallett e Connan Mockasin.

Ad anticipare il disco ecco la traccia che da il titolo all’intero lavoro. Il video (di cui trovate qui una veloce anticipazione) è curato dalla Gainsbourg stessa, che ha trovato una spinta e un supporto decisivo in Lars Von Trier. Inizialmente l’attrice voleva lui a dirigere il video, ma il regista danese l’ha convinta a credere nei suoi mezzi e a fare da sola, così il video è arrivato.

Ecco la tracklist completa:

1. Ring A Ring O’ Roses

2. Lying With You

3. Kate

4. Deadly Valentine

5. I’m A Lie

6. Rest

7. Sylvia Says

8. Songbird In A Cage

9. Les Traits

10. Les Crocodiles

11. Les Oxalis