GUARDA IL VIDEO DI “KEEP ON”, IL PRIMO SINGOLO DAL DEBUTTO DEGLI AUSTRALIANI LOOSE TOOTH

I Loose Tooth (da non confondersi con l’omonimo e più noto gruppo alt-rock di Philadelphia) sono una deliziosa band indie-pop di Melbourne: dopo un EP, “Saturn Returns”, pubblicato nel 2016, per il trio australiano arriva ora il momento del debutto sulla lunga distanza. Il disco, registrato agli Head Gap Studios di Preston insieme al loro collaboratore Finn Keane, si chiama “Keep Up” e sarà pubblicato dalla Milk! Records di Courtney Barnett e dalla Marathon Artists il prossimo 3 agosto. Intanto qui sotto potete vedere il video del primo singolo, “Keep On”.

“Keep Up” Tracklist:

1. Keep On

2. You Say

3. All The Colours Gone

4. Butterknife

5. Asteroid

6. In The Morning

7. Will You Evolve

8. Bad One

9. Moonshine

10. You Want It

11. Miss You