WAX & BOOZE: I MARTEDì DEL TAMBOURINE DI SEREGNO TRA VINILI E DISTILLATI

Wax & Booze è il nuovo format presieduto da Stefano “Barto” Bartolotta (giornalista musicale) che è pronto a portarci nel magico mondo dei vinili e dei distillati di qualità. Tutte le sere si partirà da un masterpiece della discografia mondiale per scoprire poi ascolti più underground, ma altrettanto preziosi. Il tutto accompagnato dall’assaggio dei migliori vini e distillati, per una esperienza totale in cui il pubblico potrà anche portare i propri vinili e condividerne l’ascolto.

Si parte il 2 Ottobre con l’ascolto di “The Queen Is Dead” (leggi il nostro articolo celebrativo per i 20 anni del disco) degli Smiths.

Stefano Bartolotta anticipa così i contenuti di questo primo appuntamento:

“The Queen Is Dead” è uno dei dischi pop più belli di tutti i tempi. Melodie tremendamente centrate ed efficaci, linee di chitarra micidiali, timbro vocale personale ed espressivo, capacità di trovare un improbabile equilibrio tra umore malinconico ed energia interiore. È un viaggio dinamico e senza fronzoli tra sfrontatezza, frustrazione e introspezione, e certe frasi cantate da Morrissey fanno ormai parte dell’immaginario collettivo degli appassionati di musica, ma non avrebbero lo stesso valore senza gli arpeggi chitarristici di un Johnny Marr ispirato come non mai e senza la sezione ritmica agile e capace di dare profondità sonora di Andy Rourke e Mike Joyce. Un capolavoro artistico sotto tutti i punti di vista: musicale, lirico e prettamente estetico.

Associazione Arci Tambourine

via Carlo Tenca, 16 – 20831 Seregno

02.10.2018

dalle ore 21:00

1° appuntamento

THE SMITHS – “THE QUEEN IS DEAD”

Ingresso gratuito + Tess.ARCI

apertura porte ore 19:30

con possibilità di cenare c/o la toasteria del Circolo

Evento e info:

Tutte le altre date in calendario:

