TERZO ALBUM PER I FIDLAR A GENNAIO. ECCO IL NUOVO SINGOLO “CAN’T YOU SEE”

Il secondo LP dei FIDLAR, “Too”, è datato 2015, ma ora la band skate-punk californiana, che abbiamo visto proprio quest’estate a Cesena, sembra pronta per il terzo episodio sulla lunga distanza della sua carriera: dopo i tre singoli pubblicati nei mesi scorsi, “Are You High”, “Too Real” e “Alcohol”, adesso il gruppo statunitense ha rilasciato un nuovo brano, “Can’t You See”, che potete ascoltare qui sotto.

Insieme a questo nuovo pezzo è arrivato anche l’annuncio del nuovo album, “Almost Free”, che sarà pubblicato il prossimo 25 gennaio via Mom + Pop Music.

Il disco è stato prodotto da Ricky Reed (Twenty One Pilots, Phantogram, Leon Bridges), mixato da Manny Marroquin (Rihanna, Imagine Dragons, Bruno Mars, Sia, Kanye West) e masterizzato da Chris Gehringer (Rihanna, Lady Gaga, Twenty One Pilots, J. Balvin).

Il chitarrista Elvis Kuehn ha detto dell’album: “”Almost Free” è un passo avanti per noi sotto molti punti di vista. Abbiamo cercato di essere fedeli a noi stessi, lasciando uscire la musica in maniera naturale, senza pensare a come la gente l’avrebbe accolta”.

“Almost Free” Tracklist:

1. Get Off My Rock

2. Can’t You See

3. By Myself

4. Flake

5. Alcohol

6. Almost Free

7. Scam Likely

8. Called You Twice (feat. K.Flay)

9. Nuke

10. Too Real

11. Kick

12. Thought. Mouth.

13. Good Times Are Over