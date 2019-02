TORNANO IN PISTA I THE RAPTURE, PER ORA LIVE, POI…CHISSA…

E insomma anche per i Rapture è tempo di tornare. Si erano sciolti nel 2014 i paladini della dance-punk, ma ora, almeno live, la band torna in pista.

Luke Jenner è carico nel parlare di un paio di reunion show attesi questa primavera: “È stata una strada lunga e grintosa quella fatta per cercare di capire come essere un padre e un marito e sembrava molto più importante di stare sul palco di fronte a qualcuno. Siamo andati in terapia, abbiamo parlato, ma non potevo farlo se non avessi avuto l’impressione che sarebbe stata una crescita personale. Ad ogni modo, spero ci sia un lungo futuro per noi e spero possiamo costruire qualcosa di nuovo. Forse ci vedremo da qualche parte lungo la strada, di nuovo. “

Prima tappa il Brooklyn’s Music Hall di Williamsburg, guarda caso il posto dove fecero il loro ultimo spettacolo nel 2012. Lo show è in programma per il 30 aprile e servirà come riscaldamento per l’apparizione della band al Just Like Heaven Festival del 4 maggio.