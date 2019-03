TRACK: VACATIONS On Your Own

Già in tournée in lungo ed in largo per i continenti, spalla anche dei Vaccines e pronti a presenziare al prossimo SXSV; dopo l’album “Changes” dello scorso anno, ecco un altro singolo per gli australiani Vacations: “On Your Own”.

ON YOUR OWN by VACATIONS

Un riff di chitarra liquido quanto magnetico, l’arricchimento di tastiere, il tutto in un tessuto sonico bello pop, con una capacità di scrittura e di trovare la giusta melodia che appare spontanea e genuina: i ragazzi giocano bene, verrebbe da dire.

Segnatevi il nome…