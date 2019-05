UN BOX-SET DI 38 CD RACCOGLIERà TUTTE LE 433 CANZONI ESEGUITE A WOODSTOCK 1969

E’ in arrivo un mastodontico box-set di 38 Cds contenente tutte le 433 canzoni eseguite dal vivo al festival di Woodstock tenutosi tra il 15 e il 18 agosto 1969 alle Catskill Mountains, New York.

L’evento, passato alla storia come “The Summer Of Love”, richiamò 400.000 persone che assistettero ai live di Jimi Hendrix, The Who, Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, Janis Joplin, Grateful Dead, Joan Baez e molti altri.

In “Woodstock 50 – Back To The Garden: The Definitive Anniversary”, in uscita il prossimo 2 agosto su Rhino Records, troveremo le esibizioni complete di tutti gli artisti che si esibirono al Festival, 432 brani dei quali 267 mai pubblicati prima, più il Blu-ray della Director’s Cut ampliata del film, un libro rilegato con la storia del Festival raccontata da Michael Lang, la replica del poster e dei programmi originali, le stampe delle foto di Henry Diltz e una tracolla per chitarra.

Questo meraviglioso cofanetto in legno e tela con copertina serigrafata, in tiratura limitata e numerata, sarà disponibile in sole 1969 copie al costo di 799.98 dollari comprese spese di spedizioni.

Woodstock Whisperer [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons