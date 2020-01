SI RIVEDE MOBY CHE SVELA I DETTAGLI DI “ALL VISIBLE OBJECTS”, IL NUOVO ALBUM ATTESO A MARZO

Moby è tornato con i dettagli di un nuovo album in studio. Intitolato “All Visible Objects”, l’ultimo lavoro del musicista di New York arriverà il 6 marzo via Mute.

Negli 11 brani, Moby lavorara con un buon elenco di cantanti e ospiti che include il rapper Compton Boogie, il batterista dei Dead Kennedys D.H. Peligro, l’autore e poeta dub Linton Kwesi Johnson, Apollo Jane e Mindy Jones.

“Power Is Taken” è il primo singolo estratto.

In linea con gran parte del suo lavoro dell’ultimo decennio, tutti i profitti di “All Visible Objects” saranno donati a enti di beneficenza per i diritti umani e degli animali.

Moby ha pubblicato il libro di memorie “Then It Fell Apart” l’anno scorso.

Tracklist:

1. Morningside

2. My Only Love

3. Refuge

4. One Last Time

5. Power Is Taken

6. Rise Up in Love

7. Forever

8. Too Much Change

9. Separation

10. Tecie

11. All Visible Objects