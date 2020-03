A GIUGNO IL SECONDO ALBUM DELLE OHMME. GUARDA IL VIDEO DI “3 2 4 3”

A distanza di circa un paio d’anni dal loro primo LP, “Parts” (leggi la recensione), le Ohmme stanno per ritornare con un nuovo album, “Fantasize Your Ghost”, in uscita il prossimo 5 giugno via Joyful Noise Recordings.

La band di Chicago, che nel frattempo è andata in tour con Wilco, Iron & Wine e Twin Peaks, in questo nuovo disco si pone domande su se stessa, sul futuro e sul significato di casa mentre sei in giro tutto il tempo.

Dopo aver preparato i demo ai Flying Cloud Studios in upstate New York insieme a Sam Evian, il gruppo ha registrato l’album in sei giorni nell’agosto dello scorso anno alla Post Farm nel sud Wisconsin insieme al produttore Chris Cohen.

Il primo singolo estratto si chiama “3 2 4 3” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Alejandra Villalba García.

“Fantasize Your Ghost” Tracklist:

1. Flood Your Gut

2. Selling Candy

3. Ghost

4. The Limit

5. Spell It Out

6. Twitch

7. 3 2 4 3

8. Some Kind Of Calm

9. Sturgeon Moon

10. After All

Photo Credit: Ash Dye