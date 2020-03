OGGI “A.M.” DEGLI WILCO COMPIE 25 ANNI

Finita l’avventura degli Uncle Tupelo, alle metà degli anni ’90, Jay Farrar metterà su i Son Volt, mentre l’altro dominus Jeff Tweedy formerà insieme al bassista John Stirrat (unici ancora oggi a rappresentare lo zoccolo duro della band americana) gli Wilco.

In tempo relativamente breve il loro album d’esordio “A.M.”, uscito il 28 Marzo 1995, vide la luce per la Reprise, succursale di casa Warner.

Nonostante l’attacco demandato a pezzi come “I Must Be High” e “Box Full of Letters” col loro, per quanto scolastico, frizzante rock dagli aromi country, o la stonesiana “Casino Queen”, l’album fu un mezzo fiasco sia a livello di critica che commerciale.

Tweedy non mollerà, e le cose andranno sensibilmente meglio già con “Being There” dell’anno successivo.

Quello che succederà negli anni a venire è storia, più o meno nota.

WILCO – A.M.D

Data di pubblicazione: 28 Marzo 1995

Etichetta: Reprise

Durata: 44:33

Tracce: 13

Produttori: Brian Poulson, Wilco

Tracklist:

1. I Must Be High

2. Casino Queen

3. Box Full of Letters

4. Shouldn’t Be Ashamed

5. Pick Up the Change

6. I Thought I Held You

7. That’s Not the Issue

8. It’s Just That Simple

9. Should’ve Been in Love

10. Passenger Side

11. Dash 7

12. Blue Eyed Soul

13. Too Far Apart