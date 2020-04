ALBUM: THE CATHERINES

A rallegrare le nostre giornate casalinghe ci pensa la meravigliosa coppia di Amburgo, ovvero Heiko Schneider e Sandra Ost, che, sotto il nome di The Catherines, tornano a deliziarci con la loro sagacia indie-guitar-pop.

BINGO! by theCatherines

Questa volta Heiko e Sandra ci dimostrano che, con assoluta padronanza della situazione, che anche aumentando le carte al loro mazzo musicale il risultato finale sarà sempre una scala reale perfetta. I primi brani del lotto hanno quasi un piglio anni ’70, sopratutto la splendida “Why Is It That You Don’t Love Me”, ma guarda al passato anche “You Always Take More Than You Give” con armonizzazioni vocali degne dei Beach Boys. “I’ll Drift Into The Night” si apre come un brano dei Gene, per poi mettere la quarta e via di power-pop. Non sono solito fare l’elenco dei brani di un disco, ma stavolta è doveroso, vista la ricchezza della proposta. Non mancano infatti ballate languide con tanto di fiati (occhio al lavoro quasi da Mariachi in “Mrs. Grumpy And Mr. Hopeless”), l’andamento classico alla Smiths in “5 Ways To Get You Out Of The Great Depression”, la ‘blureggiante‘ “Heart Collector”, il jangle perfetto di “Bingo – You Say You’re The Fool” e i morbidi arpeggi (con tanto di assolo alla Dire Straits) di “People Take Selfies Of Each Other” che chiudono alla grande quello che, a conti fatti, è la miglioredi sempre uscita a nome The Catherines.