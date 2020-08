THE REDS, PINKS AND PURPLES PUBBLICA IL SUO PRIMO ALBUM A OTTOBRE

The Reds, Punks And Purples è il nuovo progetto di Glenn Donaldson, già componente di Skygreen Leopards e The Art Museums.

Il musicista di San Francisco ora si è tuffato in questa nuova avventura che viene definita dalla press-release come “il suo progetto più personale”.

Il californiano ha anche annunciato il suo primo album, “You Might Be Happy Someday”, in uscita il prossimo 2 ottobre per la label inglese Tough Love Records.

Il primo estratto, che potete ascoltare nel player Soundcloud qui sotto, si chiama “Last Summer In A Rented Room”: seppur malinconico, il suo indie-pop offre un incredibile calore umano e le melodie che ha creato sono davvero belle e confortanti.

“You Might Be Happy Someday” Tracklist:

1. Last Summer In A Rented Room

2. Forgotten Names

3. Worst Side Of Town

4. Your Parents Were Wrong About You

5. Desperate Parties

6. Half-a-Shadow

7. Sex, Lies & Therapy

8. You Might Be Happy Someday