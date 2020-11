FRIGHTENED RABBIT: A DICEMBRE ARRIVA UNA RISTAMPA IN VINILE DI “THE WINTER OF MIXED DRINKS” PER I SUOI 10 ANNI

Il mese prossimo, esattamente il 10 dicembre, i Frightened Rabbit ristamperanno “The Winter of Mixed Drinks” in onore del suo decimo anniversario.

L’uscita, solo vinile, consisterà nel terzo album originale del gruppo e un 7″ con due versioni live di brani tratti dall’LP. La prima, “The Wrestle”, è stata tratta da un concerto del 2010 al Grog Shop di Cleveland, mentre “Things” è stato registrato alla Roundhouse di Londra nel 2016.

In una dichiarazione su Twitter, la band scozzese han detto: “Questo disco, che ha ormai 10 anni, è un mix di emozioni per noi. Forse attraverso questa uscita troveremo tutti un po’ di leggerezza per aiutarci a superare uno degli inverni più bui“.

Parlando dei 7″ inclusi i Frightened Rabbit hanno detto di aver scelto le due registrazioni dal vivo per “riflettere sul tempo in cui siamo tutti ora e l’importanza delle persone rispetto alle cose” e hanno specificamente menzionato l’influenza ancora presente del frontman Scott Hutchison, morto suicida nel 2018. “Le parole di Scott hanno sempre scavato nel profondo delle persone e questa è stata la canzone che probabilmente era più orgoglioso di scrivere e che amava suonare dal vivo“.

The Winter of Mixed Drinks, now 10 years old, is a cocktail of emotions for us. Perhaps through it we will all find a little lightness to help us through one of the darkest winters. pic.twitter.com/FFJzy4g6Y5

— Frightened Rabbit (@FRabbits) November 9, 2020