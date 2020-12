LIVESTREAMING DEI DANDY WARHOLS CON LA RIPROPOSIZIONE INTEGRALE DI “THIRTEEN TALES FROM URBAN BOHEMIA”

Il 30 dicembre i Dandy Warhols faranno uno spettacolo speciale dalla loro città natale di Portland.

Chiamato “The Dandy Warhols 13 x 20: A 20th Anniversary Concert Celebrating 13 Tales From Urban Bohemia”, l’evento presenta il filmato di un live registrato al Wonderland Ballroom di Portland, in onore del fondamentale album del gruppo, che ha sfornato classici come “Bohemian Like You” e “Godless”. Il concerto celebra proprio il ventesimo anniversario dell’uscita del disco (l’album in origine uscì il 12 giugno 2000).

L’evento in streaming andrà in onda mercoledì 30 dicembre alle ore 21 italiane, iniziando con la band in un esclusivo Q&A per rispondere alle domande dei fan, discutere dei ricordi del tour, della realizzazione dell’album e altro ancora. Lo streaming sarà disponibile per la visione on-demand fino al 2 gennaio 2021.

I biglietti si trovano QUI. La band inoltre ha curato una serie di merchandising speciale con oggetti specifici per l’evento, tra cui una t-shirt, una felpa e un poster esclusivi per lo streaming.

I Dandy Warhols hanno pubblicato il loro decimo album in studio “Why You So Crazy” (Dine Alone Records) nel 2019 durante l’anno del 25° anniversario della band. Il quartetto, con Courtney Taylor-Taylor (voce, chitarra), Zia McCabe (tastiere), Peter Holmström (chitarra) e Brent DeBoer (batteria), si è formato nel infatti 1994 a Portland, Oregon.

PHOTO CREDIT: ARNOLD PANDER