DECISAMENTE VARIEGATA LA PROPOSTA DI SONDRE LERCHE CHE SI CIMENTA IN UNA COVER DI BOB DYLAN E DI ARIANA GRANDE & LADY GAGA

Non è un mistero che Sondre Lerche si trovi a suo agio a fare cover di celebrati artisti pop. Ricordiamo in passato sue interpretzioni di brani di Britney Spears così come Selena Gomez o Drake. Ora la lista si allunga con l’esecuzione di “Rain On Me” di Ariana Grande (una delle favorite di Lerche, che ha già interpretato in passato sue canzoni) & Lady Gaga. Insieme a questa cover arriva però anche quella di “I Contain Multitudes” di Bob Dylan.

Rain On Me / I Contain Multitudes by Sondre Lerche

Ecco quanto dice l’artista: “Non credo di dover ripetere il discorso su quanto il 2020 sia stato un anno terribile, impegnativo e straziante. Quindi mi limiterò a esprimere la mia gratitudine ai fan e ai sostenitori che mi sono rimasti accanto in tutti gli sforzi per far uscire il mio album Patience in questo mondo, cercando di rimanere a galla attraverso il caos e la confusione. In mezzo a tutto quel caos, mi è sembrato significativo condividere un album. Più che mai, quest’anno ho apprezzato anche altre canzoni oltre alla mia. “I Contain Multitudes” di Bob Dylan mi ha colpito così tanto che l’ho suonata dal vivo ogni volta che ho avuto la possibilità di farlo quest’estate, il che è stato più spesso di quanto pensassi possibile. Per me è la più grande canzone di Bob Dylan che abbia mai sentito, quindi quest’anno ho dovuto includere una piccola interpretazione nel mio regalo per voi.

Come è diventata tradizione dal 2009, il mio regalo vero e proprio è la cover di un grande successo dell’anno. Più andavo avanti quest’anno, più gravitavo verso “Rain On Me” di Lady Gaga. Alla fine dell’anno, visto che anche la Norvegia ha ricominciato a chiudere a causa di un’impennata del tasso di contagi, è stato un gioco da ragazzi. Così ho registrato la mia versione ieri sera, con il mio amico e produttore Matias Tellez, nella speranza che vi dia gioia, sollievo e fuga in questa stagione, estendendosi fino al nuovo anno come è necessario.”