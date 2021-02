“FAT POP (VOLUME 1)” E’ IL NUOVO DISCO DI PAUL WELLER IN USCITA A MAGGIO

Il prossimo 14 maggio sir. Paul Weller toccherà quota 16 album in studio dando alle stampe il nuovo “Fat Pop (Volume 1)”.

Il disco, che come suggerisce il titolo lascia aperta la possibilità ad un secondo volume, è anticipato in queste ore dal singolo, e video, del primo estratto “Cosmic Fringes”.

Guarda il video ufficiale di “Cosmic Fringes”:

“Fat Pop (Volume 1)”, che arriva ad un anno esatto dal precedente lavoro di Weller, “On Sunset”, e a quasi 30 anni dal debutto solista dell’ex Jam datato 1992 (“Paul Weller”), sarà disponibile anche in una ricca versione deluxe che include “Mid-Sömmer Musik”, speciale live del modfather registrato lo scorso novembre e varie bonus track tutto raccolto in triplo vinile e triplo CD.

“Fat Pop (Volume 1)” tracklist:

COSMIC FRINGES

TRUE

FAT POP

SHADE OF BLUE

GLAD TIMES

COBWEB / CONNECTIONS

TESTIFY

THAT PLEASURE

FAILED

MOVING CANVAS

IN BETTER TIMES

STILL GLIDES THE STREAM