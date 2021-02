TRACK: MILK.

Battezzati agli esordi come gli epigoni dei The 1975, i milk. stanno cercando piano piano di costruire una propria identità stilistica.

Dopo il bagliore dance di “I Hate The Way You’re Looking at Me (Lately)”, ecco l’incursione soul di “You&I”, tra piccoli impulsi sintetici, l’aiuto del vocoder e una chitarra elettrica che tesse suadenti trame sulle sfondo.

Certo, l’andazzo melodico ancora non brilla per originalità, ma i numeri per il salto di qualità sembrano esserci…

