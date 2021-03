TRACK: MARBLE RAFT

I Marble Raft sono un duo composto da Gabrielle, che fa parte della band shoegaze di Göteborg Iben e Olle già membro di Nanook of the North e Pineforest Crunch. Inziano ora la loro avventura insieme con il singolo “Divided Sea” che anticipa il disco “Geography A” in arrivo il 7 maggio.

Il brano è una deliziosa cascata pop, come se i Saint Etienne avessero deciso di alzare al massimo il loro livello solare e melodico facendo un brioso duetto con gli Alvvays.

“Volevamo catturare quel senso di meraviglia che si può provare quando si raggiunge un posto che non si è mai visitato prima. Un senso di euforia e curiosità, non importa se si tratta solo di una strada secondaria a pochi isolati di distanza che in qualche modo non hai mai percorso prima o un’isola sconosciuta vicino allo Stretto di Magellano.”, così dice Olle Söderström e questa euforia di cui parla riesce a coinvolgere anche noi ascoltatori!

Press image: Boel Bermann

