GRETA VAN FLEET, ASCOLTA “BROKEN BELLS”, TERZO SINGOLO TRATTO DAL NUOVO ALBUM

Il gruppo rock statunitense dei Greta Van Fleet ha rilasciato oggi il terzo singolo, “Broken Bells”, estratto dal nuovo album “The Battle at Garden’s Gate”, in uscita il prossimo 16 aprile via Lava/Republic Records.

A proposito del nuovo brano, che fa seguito a “My Way, Soon” e “Age Of Machine”, Sam Kiszka ha dichiarato che riguarda “ciò che la catena della società fa per avere un impatto su un’anima pura e innocente. La nostra intenzione è quella di rimuovere l’obbligo di aspettative sintetiche generazionali; abbattere questi muri e non costruirne di nuovi”.