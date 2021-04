VIDEO: THE LANCASTERS

I Lancasters stanno li, tra il miglior rock britannico degli anni ’70 e le più recenti espressioni di suoni rock’n’roll a tutto volume.

I ragazzi hanno appena pubblicato un nuovissimo singolo intitolato “Scallywag”, insieme a un folle, ironico ed esuberante video creato da Stefano Vanoni.

Dopo il loro full length self titled di debutto del 2019 e i più recenti singoli “Midget” e “CCTV”, i The Lancaster dimostrano ancora una volta di aver appreso la lezione da band classiche come Rolling Stones, Led Zeppelin e The Kinks, ma non hanno paura di reinterpretare il genere secondo il loro gusto personale.

“Scallywag”, come dicono le note stampa, distrugge le superstizioni, ridicolizza i “chiaroveggenti” e ride delle assurdità che troppo spesso appaiono ancora in TV e altri media.

“Devo dire che mi piace molto quando trovo persone che chiacchierano di stelle e flussi cosmici che portano un certo tipo di energia. Ma quello che mi diverte di più è sabotare queste false credenze di merda dall’interno“, dice Dave, cantante e chitarrista della band. Steve e Fred aggiungono: “È una specie di vendetta personale, non sopportiamo questi stronzi e le bugie che diffondono in TV. Non è tutto oro quel che luccica, a volte è solo spazzatura di plastica“.

“Scallywag” rinnova la collaborazione tra i The Lancaster e l’etichetta californiana Fuzzy Cracklins Presents, e annuncia una nuova partnership con Rivertale Productions.

