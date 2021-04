GUARDA IL VIDEO DI “FOREVER”, IL NUOVO SINGOLO DEI MIGHTY OAKS

La quarta prova sulla lunga distanza dei Mighty Oaks, “Mexico”, uscirà il prossimo 7 maggio via Howl Records a distanza di un anno dal precedente album, “All Things Go”.

Il trio di stanza a Berlino formato da Ian Hooper (USA), Claudio Donzelli (Italia) e Craig Saunders (UK) hanno registrato le loro canzoni nello studio di Ian insieme al produttore Nikolai Potthoff e al batterista Joda Förster.

“Mexico” viene definito dalla press-release come “intimo, personale e diretto come è la musica dei Mighty Oaks” ma, allo stesso tempo, è un disco più adulto, specchio della maturità dei tre musicisti che hanno trovato la loro voce, che hanno vissuto la vita con i suoi alti e i suoi bassi, e che, ormai, non hanno bisogno di dimostrare più nulla.

Ora arriva un altro estratto, il freschissimo “Forever” di cui potete vedere il video qui sotto.

“”Forever” è sicuramente la tua classica canzone d’amore, ma puoi interpretarla in modi diversi, potresti aver appena incontrato qualcuno di significativo nella tua vita e sai che questa persona è speciale. Oppure potrebbe essere il primo momento in cui hai guardato tuo figlio, il che è piuttosto indescrivibile. Ti stai rendendo conto che “wow, sei parte di me e io sarò nella tua vita per sempre e sarai con me fino al giorno in cui morirò.” una sensazione bellissima! Ed entrambi questi sentimenti sono in questa canzone. Sapevamo che questa canzone aveva un sentimento classico, quindi volevamo registrarla in modo che sembrasse senza tempo. Il bridge è arrivato alla fine del processo e strizza l’occhio all’atmosfera dei Fleetwood Mac. È sicuramente la canzone dal suono più pop presente in questo album, ma era importante che fosse inclusa perché racconta una storia universale con cui tutti hanno a che fare e molte persone associano alla nostra band la capacità di amare”, dicono i Mighty Oaks del loro nuovo singolo.

Photo Credit: Studio Marco Fischer