BILLIE EILISH: ECCO IL SINGOLO “YOUR POWER” CHE ANTICIPA “HAPPIER THAN EVER” ATTESO A FINE LUGLIO

A pochi giorni dall’annuncio del nuovo album, Billie Eilish ha pubblicato il nuovo singolo “Your Power”.

Billie ha raccontato sui suoi social: “Your Power è una delle mie canzoni preferite tra quelle che ho scritto. Mi sento molto vulnerabile ad averla pubblicata perché l’ho custodita a lungo gelosamente nel mio cuore. La canzone racconta di situazioni molto differenti che tutti noi abbiamo provato o visto. Spero possa ispirare un cambiamento. È un invito a provare a non abusare del tuo potere”.

“Your Power” farà parte del prossimo disco di Billie Eilish, il secondo dopo il grande successo dell’album di debutto “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, che sarà disponibile in tutti i negozi e in digitale dal 30 luglio (è già attivo il pre-order https://billieeilish.lnk.to/HappierThanEver).

Questa la tracklist completa:

1. Getting Older

2. I Didn’t Change My Number

3. Billie Bossa Nova

4. my future

5. Oxytocin

6. GOLDWING

7. Lost Cause

8. Halley’s Comet

9. Not My Responsibility

10. OverHeated

11. Everybody Dies

12. Your Power

13. NDA

14. Therefore I Am

15. Happier Than Ever

16. Male Fantasy