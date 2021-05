TRACK: THE CREATURE COMFORT And You Know It

Gradito ritorno della band psych-rock macuniana dei Creature Comfort i quali, dopo svariati singoli rilasciati tra cui “Life’s A Crime” nel 2019, “Alone By Your Side” nel 2018 e “What We Want” nel 2017, presentano un nuovo singolo “And You Know It” che anticipa il loro imminente secondo album “Everything Is Hidden”, in uscita il 25 giugno 2021 via Missing Door/AWAL.

Le canzoni di “Everything Is Hidden” sono state registrate in Galles nell’estate 2017 per essere poi rifinite a Manchester e quindi mixate nella casa degli Elbow, Blueprint Studios, da Tim Thomas (Johnny Marr/Paul Heaton).

Il nuovo singolo “And You Know It” è un’esplosione di ruvido post-punk di quasi due minuti che riporta alla memoria le tipiche sonorità della band newyorkese degli Interpol.

