SI RIVEDONO I THE WOMBATS: ECCO IL VIDEO DEL NUOVO BRANO “METHOD TO THE MADNESS”

SI RIVEDONO I THE WOMBATS: ECCO IL VIDEO DEL NUOVO BRANO “METHOD TO THE MADNESS”

I Wombats sono tornati con il nuovo brano “Method To The Madness”, in uscita ora via AWAL. La canzone segna la prima produzione da “Beautiful People Will Ruin Your Life” ed è accompagnata da un video diretto da Aaron Brown (Arctic Monkeys, King Krule).

Il brano sembra partire introspettivo, poi prende sempre più tono e diventa impetuoso e sonico nel finale.

“‘Method To The Madness’ parla del tentativo di trovare dei modelli all’interno del caos e alla fine di arrendersi e lasciarsi andare. Alcuni dei testi sono presi dalla mia esperienza in luna di miele, ovvero camminare per le città europee, stare in mezzo ai turisti e allo stesso tempo essere uno di loro e in generale fare il pieno di prenotazioni di hotel all’ultimo minuto. Sentire l’eccitazione ma essere ancora pienamente consapevole che non è cambiato molto“, spiega il frontman Matthew “Murph” Murphy.

Dopo 15 anni e tre album in Top 5 della loro carriera, i The Wombats stanno attirando un pubblico più grande che mai grazie al successo virale del remix di Oliver Nelson della loro hit del 2015 “Greek Tragedy” che su TikTok ha rapito un’intera nuova generazione di fan. Usato in più di 600.000 video (alcuni dei quali hanno più di 100 milioni di visualizzazioni), il remix è salito a oltre 30 milioni di stream, spingendo il brano originale a 120 milioni di stream. Il successo del brano li ha aiutati ad accumulare altri 2,4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify da gennaio: numeri davvero pazzeschi!