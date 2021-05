MUDHONEY: IN ARRIVO LA VERSIONE DELUXE PER I TRENT’ANNI DI “EVERY GOOD BOY DESERVES FUDGE”

Il 23 luglio 2021, Sub Pop pubblicherà l’edizione deluxe rimasterizzata per il 30° anniversario di “Every Good Boy Deserves Fudge” dei Mudhoney, il secondo album del gruppo di Seattle (pre-order). Questa edizione espansa includerà l’album originale nella sua interezza così come un LP bonus di 15 tracce e un CD di materiale aggiuntivo, con 7 canzoni inedite. L’album include anche le note di copertina del biografo dei Mudhoney (‘Mudhoney: The Sound and the Fury from Seattle’) e giornalista di MOJO Keith Cameron, così come una nuova copertina, foto d’archivio della band e un poster pieghevole a colori. La prima serie di LP sarà su vinile colorato.

Per celebrare questa imminente e importante uscita, la band ha pubblicato il nuovo video per “Ounce of Deception”. Questa traccia è stata precedentemente pubblicata come b-side di “Let it Slide” 7″ del 1991, ed è stata anche inclusa nella compilation di 52 tracce dei Mudhoney, “March to Fuzz” (pubblicata nel 2000 e ora disponibile solo in formato CD). Il video è stato diretto da Duncan Sharp, e presenta divertenti filmati d’epoca del gruppo che si esibisce dal vivo.

I Mudhoney pubblicheranno anche un singolo split 7″ in edizione limitata con i Meat Puppets per il Record Store Day 2021. Questo split presenterà due cover esclusive: “Warning”, eseguita dai Mudhoney e originariamente dai The Aynsley Dunbar Retaliation e “One of These Days”, eseguita dai Meat Puppets, originariamente scritta da Earl Montgomery e resa popolare da George Jones. Questa pubblicazione è un’esclusiva del Record Store Day 2021 ed è limitata a 2.500 copie.