IL TODAYS FESTIVAL 2021 SVELA I PRIMI NOMI: IOSONOUNCANE, ARLO PARKS, MOTTA, DRY CLEANING E MOLTI ALTRI

La sesta edizione del TOdays si terrà quest’anno.

Dopo lo stop forzato del 2020 il festival che si tiene a fine agosto a Torino svela in queste ore i primi nomi della sua ricca line-up.

Ad oggi il cartellone è composto da: Black Midi, Working Men’s Club, Iosonouncane, Dry Cleaning, Arlo Parks, Motta, Shame, Andrea Laszlo De Simone con L’immensità Orchestra, I Hate My Village, A Man Falling, Teho Teardo suona La Jetèe, Black Country New Road, The Comet Is Coming, Tutti Fenomeni, Les Amazones D’afrique.

Questa la suddivisione per giorni:

Giovedì 26 agosto 2021 – Working Men’s Club, Dry Cleaning, Andrea Laszlo De Simone con L’immensità Orchestra e TBA

Venerdì 27 agosto 2021 – I Hate My Village, Black Midi, A Man Falling. Teho Teardo Suona La Jetèe e TBA

Sabato 28 agosto 2021 – Iosonouncane, Black Country New Road, The Comet Is Coming e TBA

Domenica 28 agosto 2021 – Arlo Parks, Motta, Shame, Tutti Fenomeni, Les Amazones D’afrique e TBA

Nel comunicato stampa di presentazione leggiamo:

L’edizione 2021 di TOdays sarà un evento speciale che non vedevamo l’ora di festeggiare insieme, inaugurando il nuovo decennio del terzo millennio: una celebrazione coraggiosa del presente con lo sguardo rivolto al futuro, attraverso la musica e l’arte.

Non solo una sequenza di concerti e artisti per riempire un cartellone, ma un progetto ambizioso, in grado di imporsi con l’impeto creativo delle avanguardie, di intercettare le ultime tendenze della musica, eludendo le convenzioni per crearne di nuove ed attuali.

Questa edizione 2021 intende incrociare presente, passato e futuro della produzione musicale, accompagnandoci in un percorso di equilibri, dove anche mondi musicali sconosciuti diventano fondamentali per apprezzare quello che già si conosce.

TOdays 2021 non racconterà solo l’oggi e la contemporaneità, ma interpreterà nuove intuizioni, spingendo l’occhio e tendendo l’orecchio oltre la linea di orizzonte.