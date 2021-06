JAKE BUGG TORNA IN ITALIA NELL’APRILE DEL 2022

Jake Bugg ritornerà in Italia nella primavera del prossimo anno per presentare il suo quinto album, “Saturday Night, Sunday Morning”, in uscita il prossimo 20 agosto via RCA.

Saranno due gli appuntamenti con il musicista di Nottingham, previsti per martedì 12 aprile 2022 all’Estragon Club di Bologna e per mercoledì 13 al Fabrique di Milano.

I biglietti, che costano 30 € + d.p. per entrambe le date, saranno disponibili a partire dalle ore 10 di venerdì 25 giugno su ‘Ticketmaster.it’ e su ‘Vivaticket.com’.

