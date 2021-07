C’è RAIZ DEGLI ALMAMEGRETTA NEL NUOVO SINGOLO DI ENZO GRAGNANIELLO INTITOLATO “O RAZZISM”

Si chiama “O Razzism” il nuovo singolo di Enzo Gragnaniello. Per questo brano, dal significato importante, il cantautore napoletano ha voluto accanto a sé Raiz. Le due voci, inconfondibili, sottolineano la profondità del testo e l’importanza che il tema merita. Il razzismo è sempre esistito e purtroppo è un problema che esiste tuttora.

Dice Gragnaniello a questo proposito: “La canzone si riferisce al razzismo come entità, come una larva che si appropria dello stato psicofisico delle persone deboli e di poco spirito, e che produce e trasforma un individuo fino a farlo ragionare in un modo non più umano. Come dico nella canzone, il razzismo è “una bestia feroce, non vede e non sente e nun tene pietà”.

Con questo brano Enzo Gragnaniello, come ci fanno notare le note stampa, esorta ad andare oltre tutti i pregiudizi e tutte le false convinzioni di chi si crede migliore degli altri, e quindi a fare come la pioggia, che bagna tutti, e il sole, che asciuga tutti, senza chiedere a quale razza appartieni.

Sulla collaborazione con il cantante degli Almamegretta Gragnaniello dice: “Con Raiz c’è stata una bella alchimia e la collaborazione è nata perché si sentivo l’esigenza di una voce viscerale, un po’ simile alla mia, che riuscisse a sostenere i contenuti, forti, del brano”.

Photo: Riccardo Piccirillo