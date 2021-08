VIDEO: KILLS BIRDS

Il loro omonimo primo LP era uscito a fine agosto 2019 e aveva fatto innamorare gente come Kim Gordon e Dave Grohl e ora i Kills Birds sono pronti ad annunciare i dettagli del loro sophomore, “Married” (pre-order), in uscita il prossimo 12 novembre via Royal Mountain Records / KRO Records.

La band di stanza a Los Angeles lo ha registrato allo Studio 606 di Dave Grohl, dopo essere stati invitati dallo stesso frontman dei Foo Fighters.

Il primo singolo, “Rabbit”, che potete ascoltare qui sotto, è un graffiante garage-punk dai pesanti riff e dai ritmi frenetici a cui si aggiunge l’aggressività dei vocals della frontwoman Nina Ljeti: un inizio davvero esplosivo!

Kill Birds: Bandcamp | Soundcloud