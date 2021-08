Il trio di Los Angeles LANY continua la sua marcia verso “gg bb xx”, atteso il 3 settembre via Interscope Records. Dopo “up to me”, “dna [demo]” e “dancing in the the kitchen” ora è il momento di “Never Mind, Let’s Break Up”, con il solito gusto ballabile e accattivante.

Ricordiamo che il precedente album “mama’s boy” entrò al numero 7 nella Billboard 200.