TRACK: THE BAYLANDS Second Try

Dolcezza folk-pop, con suggestioni che vanno dai Fleetwood Mac a Bon Iver per The Baylands, che guardano agli anni ’70, muovendosi morbide ed eteree in un viaggio delicato nel passato, per riscoprire quelle emozioni che forse abbiamo perso crescendo. Da bambini, siamo in sintonia con la nostra anima, i nostri desideri, sappiamo chi amiamo, cosa amiamo e chi vogliamo essere. Da qualche parte lungo la strada, alcuni di noi smettono di ascoltare quella voce interiore e iniziano a modellarsi per adattarsi alle aspettative degli altri.

Con “Second Try”, The Baylands esplorano il percorso della scoperta di se stessi, l’infanzia e il desiderio di libertà, accettazione, appartenenza e l’importanza dell’amore per se stessi.

