TRACK: LIINES Keep on Going

Sempre un piacere ritrovare le Liines, che già avevamo cosnosciuto qui su IFB.

Mentre le fanciulle sono impegnate a finire le registrazioni del loro secondo album, atteso l’anno prossimo, ecco che trovano il tempo di lanciare in pista un brano secco, tagliente e aggressivo che dimostra come la band non si sia affatta calmata nel suo impeto post-punk.



La cantante Zoe spiega: “Keep On Going è una chiamata alle armi di due minuti. La canzone è quasi come un mantra – un canto. Un promemoria per mettere un piede davanti all’altro, perché è tutto ciò che si può fare. È un’esplosione di energia di due minuti che indica il bisogno di “continuare ad andare, continuare con me“.

