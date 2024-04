Ariel Bird proviene da Stavanger, Norvegia e ha partecipato a “The Voice” nel 2018.

Al suo attivo ci sono due album, “Pictures In Frames” (2019) e “Magical Estrogen Tour” (2022), ma nel corso del 2024 arriverà anche il suo terzo lavoro sulla lunga distanza.

Vetle Forsell, questo il suo vero nome, condivide oggi un nuovo singolo, “We Drink, We Smoke”.

Il musicista di Stavanger dice del suo nuovo pezzo:

“We drink, we smoke” è una canzone edificante che parla dell’essere liberi dagli obblighi della vita, vivendo il momento con qualche bicchiere di vino e una sigaretta in buona compagnia, senza sentire il bisogno di parlarne con gli altri in seguito.

La canzone è nata durante una festa in casa, immerso nei drink, quando la melodia, il testo e gli accordi sono venuti fuori spontaneamente mentre prendevo in mano la chitarra. In realtà la canzone era stata pensata come uno scherzo. Ma in un secondo momento l’ho trovata molto orecchiabile e brillante nella sua semplicità. La canzone è stata completata con l’aiuto di un amico. La sua semplicità la rende un potenziale brano da cantare intorno al fuoco per le generazioni a venire.

Spesso sono molto perfezionista nel mio lavoro. Non ero soddisfatto della mia registrazione con la chitarra, così ho assunto un chitarrista che suonasse le mie idee. Alla fine ho ingaggiato diversi musicisti da internet. Un chitarrista dall’Italia, un banjoista da Nashville, USA, e un bassista sempre da Nashville. A quel punto, ho creato un ritmo di percussioni fatto in casa. Più di tre anni dopo, ho trovato la sezione ritmica statica e noiosa. Così, ho avuto bisogno dell’aiuto del talentuoso batterista che ha suonato in molte altre mie canzoni. Viene dall’Inghilterra. Quando la registrazione è stata completata, è stata quindi diffusa in 3 continenti!